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Инфляция в Еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%

В июне годовая инфляция в Еврозоне выросла на 8,6% по сравнению с 8,1% в мае.
Коммерсантъ
Основными драйверами роста цен в еврозоне в июне стали энергоносители (рост на 41,9% в годовом выражении против 39,1% в мае), продукты питания, алкоголь и табак (+8,9% против 7,5% в мае).
Forbes
Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Эстонии (22%) и Литве (20,5%).
Финмаркет
Также Istat привел статистику роста цен на потребительские товары, которые за месяцы выросли на 1,2%, наибольший вклад в который внесли тарифы на энергоносители.
Finam.Ru

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