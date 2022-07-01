Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начала работу в полном объеме, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.
Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, армия РФ выполняет боевые задачи на Украине и попросила не волноваться, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 июля, прокомментировал слова президента Индонезии Джоко Видодо, который заявил вчера, что при встрече передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.