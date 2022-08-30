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Инфляция в Германии в августе поднялась до уровня 1974 года

Годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го.
Газета.Ru
Однако в мае инфляция достигала 7,9%. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в Германии зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса.
Ведомости
Потребительские цены в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали аналогичного повышения.
Интерфакс
Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в этом месяце подскочила на 35,6% в годовом выражении (в июле - на 35,7%), продуктов питания - на 16,6% (на 14,8%).
Интерфакс

Подробнее о событии

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9%
Ведомости09:44
Destatis: годовая инфляция в Германии ускорилась до рекордных 7,9% в августе
ПРАЙМ08:22
Годовой уровень инфляции в Германии вернулся к рекордным 7,9%
ФАН09:08
Инфляция в Германии в августе составила 7,9%
ТАСС08:52
Инфляция в Германии в августе ускорилась до 8,8%
Интерфакс08:40
Инфляция в Германии в августе ускорилась до 8,8%
Общественная служба новостей08:39
Годовая инфляция в Германии снова поднялась до уровня 1974 года
ИА Красная Весна09:21

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