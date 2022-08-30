Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал весь подвижной состав и детали для скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, следует из финансового отчета VR по итогам первого полугодия.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.