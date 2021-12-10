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Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранее

Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
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Таким образом, годовая инфляция стала максимальной с июня 1992 года, тогда инфляция составляла 5,8%. В месячном выражении потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,2%.
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Показатель полностью совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой.
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Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранее
ПРАЙМ02:05
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