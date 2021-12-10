ПРАЙМИнфляция в Германии в ноябре в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранееИнфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).ПРАЙМТаким образом, годовая инфляция стала максимальной с июня 1992 года, тогда инфляция составляла 5,8%. В месячном выражении потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,2%.ПРАЙМПоказатель полностью совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой.ПРАЙМDestatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИнфляция в Германии в ноябре в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,5% месяцем ранееПРАЙМ02:05Показать все источникиОценитьПоделиться