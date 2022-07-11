RT на русскомИнфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 годаЦены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,3%, что является самым высоким показателем с 1988 года.ТАСС"В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц", - заявил представитель SSB Эспен Кристиансен.ТАССЕвростат ранее сообщил, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.RT на русскомСтоимость бензина А-95 в королевстве в прошлом месяце впервые в истории достигла 27 крон (около $2,97) за один литр.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомInfinicaГазета.RuФАНКомсомольская правдаСеверпостИзвестияИА Красная ВеснаРязань.ЛайфПолитРоссияПодробнее о событииСтатбюро Норвегии зафиксировало рекордный рост цен в стране до уровня 1980-х годовПРАЙМ07:09Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 годаRT на русском03:35Годовая инфляция в Норвегии достигла рекордного уровня за 34 годаФАН04:57В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 годаГазета.Ru04:31Инфляция в Норвегии достигла рекордного уровня за 34 годаМосковский Комсомолец04:22Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня за 34 годаТАСС03:56В Норвегии инфляция достигла рекордно высокого уровня с 1988 годаИзвестия05:00Показать ещёОценить135Поделиться