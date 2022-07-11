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Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 года

Цены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,3%, что является самым высоким показателем с 1988 года.
ТАСС
"В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц", - заявил представитель SSB Эспен Кристиансен.
ТАСС
Евростат ранее сообщил, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.
RT на русском
Стоимость бензина А-95 в королевстве в прошлом месяце впервые в истории достигла 27 крон (около $2,97) за один литр.
ТАСС

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