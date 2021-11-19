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Инфляция в Приангарье в октябре достигла 8,26%

В октябре годовая инфляция в регионе составила 8,4 процента.
Брянские новости
По ряду причин ускорился рост цен на огурцы и помидоры.
Деловое.ТВ
На подорожание продукции птицеводов (куриное мясо и яйца) повлияло увеличение стоимости кормов, упаковки и оборудования.
Деловое.ТВ
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре несколько уменьшился, составив 10,40% после 10,45% в сентябре.
SIA.ru

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