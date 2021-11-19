SIA.ruИнфляция в Приангарье в октябре достигла 8,26%В октябре годовая инфляция в регионе составила 8,4 процента.Брянские новостиПо ряду причин ускорился рост цен на огурцы и помидоры.Деловое.ТВНа подорожание продукции птицеводов (куриное мясо и яйца) повлияло увеличение стоимости кормов, упаковки и оборудования.Деловое.ТВГодовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре несколько уменьшился, составив 10,40% после 10,45% в сентябре.SIA.ruЧитать далееСвернутьДеловое.ТВДеловое.ТВSIA.ruБашинформTvtver.ruУтренний ЮгРегион 29БелПрессаBusiness Class (Пермь)ЮгополисСтолица СNewstracker.ruИвановские новостиАБНКП - ВладивостокКрымPRESSРабочий путь (г. Смоленск)О чем говорит СмоленскКП - ЕкатеринбургREGNUMПодробнее о событииВ Свердловской области резко дорожают мясо и молокоURA.Ru01:23На Южном Урале выросли цены на помидоры и огурцыУралПолит.Ru01:21В Центробанке России прокомментировали инфляцию в Татарстане за октябрь 2021 годаРеальное времявчера в 04:54Годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 6,6%Радио Business FM Челябинсквчера в 04:46Годовая инфляция в Ростовской области в октябре ускорилась до 8,56%Интерфакс - Россиявчера в 07:49Годовой уровень инфляции в Севастополе превысил 10%Новый Севастопольвчера в 02:40В Мордовии подорожали продукты питанияИзвестия Мордовиивчера в 02:26Показать ещёОценить7Поделиться