Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

Мошенники все реже звонят россиянам по поводу банковских карт из российских колоний и все чаще -- из-за рубежа, в основном из Украины, сообщил заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.