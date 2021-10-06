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Инфляция в РФ в сентябре достигла 7,4% в годовом выражении

С начала месяца инфляция к 4 октября составила 0,15%, с начала года - 5,48%, свидетельствуют данные Росстата.
Интерфакс
Продовольственные товары в сентябре подорожали на 9,2%, непродовольственные — на 8% год к году.
РБК
Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 1,5% (после роста на 0,3% неделей ранее), в том числе на помидоры - на 12,0%, огурцы - на 6,3%, картофель - на 4,4%. В то же время подешевели яблоки - на 1,4%, лук - на 0,7%.
Интерфакс
При сохранении темпов инфляции на уровне последних двух недель рост цен в октябре может превысить 1%, а годовая инфляция на конец октября может превысить 8% (в октябре 2020 года инфляция составила 0,4%).
Интерфакс

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