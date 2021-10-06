Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 1,5% (после роста на 0,3% неделей ранее), в том числе на помидоры - на 12,0%, огурцы - на 6,3%, картофель - на 4,4%. В то же время подешевели яблоки - на 1,4%, лук - на 0,7%.
При сохранении темпов инфляции на уровне последних двух недель рост цен в октябре может превысить 1%, а годовая инфляция на конец октября может превысить 8% (в октябре 2020 года инфляция составила 0,4%).
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.
Microsoft заявила, что это только начало её сотрудничества с Adidas, и в течение следующих нескольких месяцев в честь 20-й годовщины будет выпущен целый ряд кроссовок, вдохновлённых предыдущими и нынешними поколениями Xbox, которые смогут приобрести все фанаты марки.
Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.