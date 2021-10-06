Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 1,5% (после роста на 0,3% неделей ранее), в том числе на помидоры - на 12,0%, огурцы - на 6,3%, картофель - на 4,4%. В то же время подешевели яблоки - на 1,4%, лук - на 0,7%.