Будьте в Плюсе

Инфляция в РФ за неделю c 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%

За неделю c 7 по 13 мая 2022 года инфляция в России замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее.
Finam.Ru
Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (0,15%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.
Finam.Ru
"В аннуализированном (т.е. приведенном к годовым темпам) выражении инфляция замедлилась до 2,8% с 6,4% неделей ранее", - комментируют в министерстве низкую недельную инфляцию в 0,05%.
Интерфакс
По данным ведомства, темпы роста цен на большинство товаров и услуг продолжают снижаться.
BFM.ru

Подробнее о событии

МЭР сообщает о замедлении инфляции
BFM.ruвчера в 12:27
Инфляция в России в годовом выражении на 13 мая замедлилась до 17,69%
ПРАЙМвчера в 12:20
Инфляция в РФ за неделю c 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%
Finam.Ruвчера в 12:23
Годовая инфляция в РФ замедлилась на 13 мая впервые с начала февраля
Интерфаксвчера в 12:48
МЭР заявило о замедлении годовой инфляции в РФ с 7 по 13 мая до 17,69%
ТАССвчера в 12:39
В Минэкономразвития России заявили о замедлении годовой инфляции в стране с 7 по 13 мая
RT на русскомвчера в 12:27
Инфляция в России снизится к 2025 году до 4%
Мойка7817 мая в 13:51

Интересное

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ в Теткино Курской области

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Теткино ранним утром 19 мая.
Российская газета00:30

Кнутов назвал вид вооружения, в котором ВСУ превосходят армию ВС РФ

В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какого вооружения у ВСУ больше, чем у российских войск, зашедших на территорию Украины.
Topdaynews.ru01:24

Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Взгляд.ру17:46

У берегов острова Змеиный обнаружен неизвестный 100-метровый военный корабль

Стало известно, что у берегов имеющего стратегическое значение острова Змеиный замечен неизвестный военный корабль, длина которого составляет порядка 100 метров.
Solenka.info01:50

Джордж Буш в своей речи перепутал Украину и Ирак

Бывший президент США Джордж Буш по ошибке осудил "жестокое, необоснованное вторжение в Ирак" в ходе обсуждения ситуации на Украине.
Газета.Ru22:49

Мишустин увеличил размер льготной и семейной ипотеки до 30 млн и 15 млн рублей

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн руб.»,-- сказал Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.
Коммерсантъвчера в 09:16

Спикер Госдумы Володин назвал США, Канаду и Швейцарию главными виновниками кризисов в мире

США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости02:01

Военкор Стешин заявил, что в плен сдался замкомандира «Азова» с позывным Калина

По словам военкора, ожидается "итоговая пресс-конференция Калины". "Официального подтверждения этой информации нет", - заключил военкор.
Газета.Ru01:49

Лидер «Азова» Билецкий назван главным виновником провала операции ВСУ на «Азовстали»

Лидер украинского нацбата «Азов» (запрещен в России) Андрей Билецкий является единственным виновником того, что произошло в Мариуполе.
Discover2402:01

Жительница Херсона сказала, что украинские полицейские прятали оружие в домах гражданских

Жительница Херсона рассказала о действиях сотрудников украинской полиции перед бегством из города. Ее слова передает РИА Новости.
Lenta.ru00:03