ВедомостиИнфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%Однако инфляция в сегменте продовольствия в декабре ускорилась до 1,36% по сравнению с ноябрем после 1,27% ранее.ВедомостиПродовольственные товары в декабре подорожали на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,64% и на 8,58% соответственно.ТАССОкончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, будут представлены 12 января.ПРАЙМВысокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьFBM.ruFBM.ruГазета.RuВечерняя МоскваАлтапрессГТРК ПсковForbesКомсомольская правдаUdm-InfoЦентральная Служба НовостейФорпост Северо-ЗападЦарьградИА Красная ВеснаGazeta.SPbRT на русскомДЕЛА.ruDaily StormПрофильИнтернет-издание Media-MillПодробнее о событииРосстат: продукты в России за 2021 год подорожали на 10,62%, в декабре - на 1,36%ПРАЙМвчера в 13:47Инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% - максимума с 2015 гИнтерфаксвчера в 11:09Росстат: инфляция в России в 2021 году составила 8,39%РИА Новостивчера в 11:29Росстат оценил инфляцию в РФ по итогам 2021 года в 8,39%Finam.Ruвчера в 11:18В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%Финмаркетвчера в 11:00Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года в 8,39%RT на русскомвчера в 12:02В ноябре в Ульяновской области существенно вырос показатель годовой инфляцииУльяновская правдавчера в 17:40Показать ещёОценить2,1KПоделиться