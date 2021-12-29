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Инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%

Однако инфляция в сегменте продовольствия в декабре ускорилась до 1,36% по сравнению с ноябрем после 1,27% ранее.
Ведомости
Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,64% и на 8,58% соответственно.
ТАСС
Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, будут представлены 12 января.
ПРАЙМ
Высокая инфляция в России фиксировалась в течение всего 2021 года.
РИА Новости

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