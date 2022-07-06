"На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 года инфляция ускорилась до 0,23% в связи с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг 1 июля 2022 года. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%", - отмечается в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на -0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02% после снижения за предшествующие две недели на -0,04%), а также на бытовую химию.
Украина перестала ждать поставок авиации, но надеется на получение систем противовоздушной обороны, безопасность неба — приоритет, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Киев.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что полки в нидерландских супермаркетах опустели по итогам скоординированных акций, проводимых фермерам в знак протеста против экологической политики руководства страны.