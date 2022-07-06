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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,19% на 1 июля

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
ПРАЙМ
"На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 года инфляция ускорилась до 0,23% в связи с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг 1 июля 2022 года. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%", - отмечается в обзоре.
ТАСС
В секторе продовольственных товаров, указывает министерство, снижение цен ускорилось до 0,38% после снижения на 0,30% неделей ранее.
РИА Новости
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на -0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02% после снижения за предшествующие две недели на -0,04%), а также на бытовую химию.
Коммерсантъ

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