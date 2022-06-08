ТАССГодовая инфляция в РФ в мае замедлилась до 17,1%В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%, следует из данных Росстата.ТАССБез учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% против 3,4% в апреле (по сравнению с маем прошлого года — на 19,2%, с начала года — на 12,2%).ПРАЙМРост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации.ТАССУслуги в мае стали дешевле на 0,32% (в годовом выражении выросли в цене на 10,03%) за счет падения цен на зарубежный туризм (на 6,41%).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИнфляция в РФ в мае замедлилась до рекордного минимумаИнтерфакс12:13Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России до 17,1% в маеRT на русском12:31Росстат оценил инфляцию в России в мае 2022 годаREGNUM12:20Годовая инфляция замедлилась до 17,1% в РоссииВестник Кавказа12:16Росстат: продовольственная инфляция в России в мае замедлилась до 0,6% с 2,87% в апрелеРИА Новости12:32Годовая инфляция в РФ в мае замедлилась до 17,1%ТАСС12:08Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле, годовая составила 17,1%ПРАЙМ12:02Показать ещёОценить16Поделиться