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Годовая инфляция в РФ в мае замедлилась до 17,1%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%, следует из данных Росстата.
ТАСС
Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% против 3,4% в апреле (по сравнению с маем прошлого года — на 19,2%, с начала года — на 12,2%).
ПРАЙМ
Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации.
ТАСС
Услуги в мае стали дешевле на 0,32% (в годовом выражении выросли в цене на 10,03%) за счет падения цен на зарубежный туризм (на 6,41%).
Интерфакс

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