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Общество

Инфляция в России за неделю составила 0,1%

Сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту, морковь, лук и картофель.В источнике
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В России за неделю подорожали овощи, но подешевела водка

URA.Ruвчера в 13:43

Популярные среди населения овощи дорожают в России

ФАНвчера в 13:09

Цена на овощи пошла в рост

Телеканал 360°вчера в 12:56

В России выросли цены на овощи

Lenta.ruвчера в 13:04

В России за неделю подорожали овощи

Московский Комсомолецвчера в 12:25

Запас еды в России и гнилой «свободный рынок»

Сегодня.рувчера в 04:52

В Забайкалье больше всего подорожали картофель, лук и капуста

REGNUMвчера в 03:43
Интересное

Мисевра: вице-мэров на Сахалине заставляют переводить машины на газ

Глава ВГК ("Восточная горнорудная компания") Олег Мисевра заявил, что в Сахалинской области заставляют чиновников, в частности вице-мэров, переводить свои автомобили на газомоторное топливо.
Сахалин.Инфо22:02

Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

Российские банки в апреле выдали россиянам 1,67 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Ведомостивчера в 05:35

Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц".
РИА Новости22:18