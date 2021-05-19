Российские банки в апреле выдали россиянам 1,67 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц".