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Инфляция в Швеции в мае достигла рекордных с 1991 года 7,2%

Инфляция в Швеции увеличилась с 6,4 процента в апреле до 7,2 процента в мае.
Lenta.ru
Согласно аналитике, представленной телеканалом SVT, инфляции в стране способствовало повышение цен на основные продукты питания: мясо, молоко, яйца, сыр и прочее.
РИА Новости
Также выросла стоимость потребляемой электроэнергии, подорожала одежда.
Московский Комсомолец
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента.
Lenta.ru

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Инфляция в Швеции в мае достигла рекордных с 1991 года 7,2%
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Рекордный за 30 лет уровень инфляции в 7,2% зафиксирован в Швеции
Solenka.infoвчера в 03:36
SVT Nuheter: в Швеции инфляция в мае составила 7,2 процента
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