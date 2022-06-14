Lenta.ruИнфляция в Швеции в мае достигла рекордных с 1991 года 7,2%Инфляция в Швеции увеличилась с 6,4 процента в апреле до 7,2 процента в мае.Lenta.ruСогласно аналитике, представленной телеканалом SVT, инфляции в стране способствовало повышение цен на основные продукты питания: мясо, молоко, яйца, сыр и прочее.РИА НовостиТакже выросла стоимость потребляемой электроэнергии, подорожала одежда.Московский КомсомолецГодовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияИА Красная ВеснаИзвестияПодробнее о событииИнфляция в Швеции в мае достигла рекордных с 1991 года 7,2%Lenta.ruвчера в 14:24Рекордный за 30 лет уровень инфляции в 7,2% зафиксирован в ШвецииSolenka.infoвчера в 03:36SVT Nuheter: в Швеции инфляция в мае составила 7,2 процентаРИА Новостивчера в 13:36Инфляция в Швеции достигла 31-летнего максимумаНовости Швециивчера в 04:40В Швеции установлены новые рекордные показатели инфляцииИА Красная Веснавчера в 03:53В Швеции уровень инфляции достиг максимума с 1991 годаГазета.Ruвчера в 14:13Рекордную за 30 лет инфляцию зафиксировали в ШвецииТАССвчера в 02:57Показать ещёОценить67Поделиться