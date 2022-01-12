ИнтерфаксИнфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет семи процентовГодовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.ТАССОтмечается, что рост цен затронул все сферы жизни.ФАНИнфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.ФинмаркетЗамедлению инфляции в 2022 г. будет способствовать и ужесточение монетарной политики со стороны ФРС.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииФАНФинансовая газетаЦентральная Служба НовостейГазета.RuПодробнее о событииГодовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 годаВедомости10:14Инфляция в США оказалась самой высокой почти за 40 летForbes09:49Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 годаТАСС09:07Рынок акций США растет в начале торговФинмаркет10:43Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет семи процентовИнтерфакс08:38Годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 летПРАЙМ09:34Трейдеры обеспокоены отчетом об индексе потребительских цен за декабрьБлокчейн2419:08Показать ещёОценить65Поделиться