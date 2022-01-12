Будьте в Плюсе

Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет семи процентов

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
ТАСС
Отмечается, что рост цен затронул все сферы жизни.
ФАН
Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.
Финмаркет
Замедлению инфляции в 2022 г. будет способствовать и ужесточение монетарной политики со стороны ФРС.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года
Ведомости10:14
Инфляция в США оказалась самой высокой почти за 40 лет
Forbes09:49
Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 года
ТАСС09:07
Рынок акций США растет в начале торгов
Финмаркет10:43
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет семи процентов
Интерфакс08:38
Годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет
ПРАЙМ09:34
Трейдеры обеспокоены отчетом об индексе потребительских цен за декабрь
Блокчейн2419:08

Интересное

В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия — НАТО

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, переговоры продлились около четырех часов, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
РБК09:00

Frank RG: россияне за год набрали в банках кредиты на рекордные 14,1 триллиона рублей

Всего за год россияне набрали в банках займы на 14,1 триллиона рублей (плюс 33,5 процента к 2020 году), что тоже является историческим максимумом.
Lenta.ru06:12

Неудачные браки и смерть в чужой стране: как сложилась судьба Михаила Зеленского

В возрасте 46 лет ушел из жизни тележурналист Михаил Зеленский, первый ведущий рейтингового ток-шоу «Прямой эфир».
Городовой02:45

Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля текущего года составит 524,5 тыс. рублей.
ТАСС12:03

В Пензе учеников нескольких школ эвакуировали после звонков

В среду, 12 января, в соцсетях появились сообщения об эвакуации учеников нескольких школ Пензы.
ПензаИнформ03:58

WP: В США предложили ввести антироссийские санкции лично против Путина

Члены Демократической партии США подготовили законопроект, предусматривающий введение нового пакета санкций против России в случае ее "гипотетического вторжения на Украину".
Газета.Ru09:55

ГИБДД в РФ начала отказывать водителям в регистрации автомобилей без диагностической карты

Список документов, необходимых для регистрации автомобиля в ГИБДД, пополнился диагностической картой.
Автоновости днявчера в 15:33

Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%

Инфляция в РФ в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год - 8,39%, сообщил в среду Росстат окончательные данные по динамике потребительских цен в прошлом году.
Интерфакс11:07

Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине.
Спорт-Экспресс09:55