Энн Хэтэуэй войдет в актерский состав ромкома «Она пришла ко мне»

Актриса Энн Хэтэуэй присоединится к актерскому составу романтической комедии «Она пришла ко мне» (She Came To Me) от сценариста-режиссера Ребекки Миллер.