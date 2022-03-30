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Инфляция в Великобритании достигла максимума за 11 лет

Великобритания столкнулась с рекордным ростом цен — инфляция подскочила до максимальных значений за последние 11 лет из-за ситуации на Украине.
Lenta.ru
По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.
РИА Новости
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Впоследствии Великобритания заявила, что прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года.
RB Новости

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