По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции.
В Берлине сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил письменную информацию по процедуре перевода оплаты за российский газ в рублях.
Центробанк сообщил, что разница покупки и продажи валюты достигла 20 – 25 руб. Регулятор рекомендовал банкам снизить показатель до 10 руб. Для импортеров установлены особые условия — спред не более 2 руб. от биржевого курса.