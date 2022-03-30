По данным Банка Англии, заимствования по кредитным картам подскочили с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в феврале до рекордных 60 миллиардов, увеличив общую сумму необеспеченных кредитов на 90 процентов.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции.
«С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в документе.