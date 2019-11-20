Экономика
Говорит МоскваМаксим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России
Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.
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Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей.
— Максим Орешкин, российский политикФинмаркет 03:06
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