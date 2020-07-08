Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию в июле на уровне 3,3—3,4 % в годовом выражении

Банки.рувчера в 14:20

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Интерфаксвчера в 13:23

МЭР дало прогноз по инфляции в июле

Rambler News Serviceвчера в 13:20

Минэкономразвития оценило, какой будет инфляция в июле

ПРАЙМвчера в 12:53

Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию в июле на уровне 3,3-3,4%

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:48

Минэкономики ожидает ускорения инфляции в июле до 0,3-0,4%

Finam.Ruвчера в 13:24

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Политика Сегоднявчера в 12:19
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Происшествия

Бывший замглавы алтайского Минздрава пойдёт под суд за взятку

Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.
ПолитСиб.Ру вчера в 23:20
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Здоровье

В Екатеринбурге на 7% снизили нагрузку на скорую помощь

Уральский меридиан вчера в 07:10
29
Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн

Наибольшее число случаев Covid-19 приходится на США (более 3 млн), Бразилию (более 1,7 млн) и Индию (742 тыс.).
Евразия Daily вчера в 23:39
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Наука

Ученые предупредили, что коронавирус может повредить головной мозг

Ученые предупредили, что коронавирус может повредить головной мозг и привести к тяжелым неврологическим осложнениям, включая психоз и бред, об этом пишут почти все западные СМИ, в том числе CNN.
BFM.ru вчера в 16:55
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Шоу-бизнес

Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом

Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи о ее заражении коронавирусом нового типа.
ФАН вчера в 20:07
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
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Общество

Губернатора Хабаровского края Фургала не будут исключать из партии

Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не будет исключать из партии главу региона Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство.
ТАСС вчера в 20:30
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews 07 июля в 11:18
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Гаджеты

Приставка Xiaomi Mi TV Stick появилась на официальном сайте Xiaomi вместе с ценой

В последнее время было довольно много новостей о телевизионной приставке Xiaomi Mi TV Stick, которая пока так и не была официально анонсирована.
iXBT.com 00:29
Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
5
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Известия вчера в 18:59
10
Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
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Игры

Digital Foundry: многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS

Специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер заявил, что большинство сюжетных игр для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать при 30 FPS.
CyberSport.ru вчера в 13:50
2
Общество

Ограничения из-за коронавируса в крае продлили до 9 августа

В Красноярском крае до 9 августа продлили ограничения в работе ТРЦ, фитнес-центров, детских лагерей, саун и других подобных объектов.
Sibnovosti.ru 01:13
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Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
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Общество

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости вчера в 13:24
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,7K
Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
3,4K
Общество

В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты

Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей вчера в 12:22
21
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва 07 июля в 14:49
621
Общество

В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Российская газета вчера в 17:33
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,4K
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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