Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэкономразвития ожидает инфляцию в июле на уровне 3,3—3,4 % в годовом выражении

Банки.рувчера в 14:20

Минэкономики ожидает ускорения инфляции в июле до 0,3-0,4%

Finam.Ruвчера в 13:24

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Политика Сегоднявчера в 12:19

Минэкономразвития оценило, какой будет инфляция в июле

ПРАЙМвчера в 12:53

Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию в июле на уровне 3,3-3,4%

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:48

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Интерфаксвчера в 13:23

МЭР дало прогноз по инфляции в июле

Rambler News Serviceвчера в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Здоровье

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru 07 июля в 02:06
1,2K
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
2,6K
Общество

В России за сутки выявили 6509 случаев заражения коронавирусом

Москва, 9 июля 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 6509 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Газета.Ru вчера в 08:34
101
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
369
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
350
Происшествия

В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк

Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
6
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
1
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
39
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
16
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
2
Общество

В Туле последствия непогоды ликвидируют более 100 спасателей

В ликвидации последствий непогоды привлечены 150 человек. От регионального МЧС – 110 человек и 34 единиц техники.
Тульские Известия вчера в 18:21
5
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
1
Наука

Главная опасность коронавируса для головного мозга определена

Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
48
Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
1
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
51
Происшествия

Во время пожара в жилом доме Пензы погибли три человека

Вести.Ru 03:47
1
Политика

Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора

Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26
12
Футбол

Глава Башкирии поддержал переход Газизова в «Спартак»

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о переходе генерального директора клуба Шамиля Газизова в "Спартак".
Pravda.Ru 03:41
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
257
Происшествия

Буря в Ивановской области оставила без света более 11 тысяч человек

Без света вынуждены были сидеть ивановцы в Минеево, Авдотьино и Пустошь-Бор, где проживает свыше одиннадцати тысяч человек.
Московский Комсомолец Иваново 00:35
7
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
4
Общество

Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала

Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:48
Авто

Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП

Специалисты составили список безоговорочных преимуществ механической трансмиссии перед автоматической.
32CARS.ru вчера в 03:59
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
319
Политика

Медведев дал лайфхак желающим стать президентом

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом.
РИА Новости 03:46
11
Авто

Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков

Car.ru 06 июля в 10:10
Космос

Обнаружена недостающая половина массы Вселенной

Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
4
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное