Экономика
ИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
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Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии
В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам».
Lenta.ru 15:29
Здоровье
В США число случаев коронавируса превысило три миллиона
В среду число зараженных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки достигло трех с половиной миллионов человек.
ToDay News Ufa 13:56
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины.
ToDay News Ufa 13:59
Политика
Скончался премьер-министр Кот-д`Ивуара Амаду Гон Кулибали
Премьер-министр Кот-д`Ивуара Амаду Гон Кулибали умер в клинике города Абиджана на 62-м году жизни.
News.ru 15:16
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Футбол
«Спартак» нашел нового генерального директора
Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.
Lenta.ru 12:45
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал вину актера
Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
WomanHit.ru 12:22
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Депп обвинил таблоид в клевете за публикацию 2018 года, в которой актер обвинялся в домашнем насилии в отношении своей экс-супруги.
Рамблер 07:34
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку Шторм буквально «срезал» пласт грунта, в котором росли три берёзы.
MySLO.ru 13:36
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Культура
Китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ новых серий «Фиксиков»
Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского анимационного сериала "Фиксики", мультфильм выйдет на русском и китайском языках.
ТАСС 14:41
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Общество
В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»
В регионе 70 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получили медали «За любовь и верность».
АиФ Тверь 13:29
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Общество
В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:50
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Центр Геленджика оказался затоплен водой из-за ливня
Вся центральная часть Геленджика оказалась затоплена из-за проливного дождя, который обрушился на город 8 июля.
Южный автомобиль 08:06