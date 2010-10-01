Экономика
ИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
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Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
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Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
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Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
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Джуд Лоу сыграет злодея в ремейке «Питера Пэна»
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Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Демократ Джо Байден, который стремится занять президентское кресло в США, пообещал народу страны, что вернет членство в ВОЗ.
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Variety: Spotify запустится в России 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля.
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Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства чеченского блогера в Австрии
Детали расследования дела раскрывает издание Der Standart.
Lenta.ru 12:13
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Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
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Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
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Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
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25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
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Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
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Тимати открыл первый ресторан конкурента KFC в Москве
В центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице состоялось открытие первого ресторана быстрого питания под брендом Chicken Mafia.
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«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
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Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
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RT на русском 11:54
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Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе
На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.
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ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
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В СБУ заявили о задержании «куратора ДНР» из российского ГРУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, в Киеве был задержан гражданин, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой народной республики (ДНР) по линии российского ГРУ.
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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Федун отказался комментировать отставку Цорна
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать отставку генерального директора московского клуба Томаса Цорна.
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Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»
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