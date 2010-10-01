Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

1 фото
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Интерфакс13:23

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Политика Сегодня12:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
92
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
198
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,7K
Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Piter.tv вчера в 01:34
8
Кино

Джуд Лоу сыграет злодея в ремейке «Питера Пэна»

Вечерняя Москва 07:39
2
Политика

Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Демократ Джо Байден, который стремится занять президентское кресло в США, пообещал народу страны, что вернет членство в ВОЗ.
ToDay News Ufa 13:53
1
Технологии

Variety: Spotify запустится в России 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля.
Дождь 14:06
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства чеченского блогера в Австрии

Детали расследования дела раскрывает издание Der Standart.
Lenta.ru 12:13
Происшествия

В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды

Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
14
Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
311
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
4K
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
Российская газета 12:26
1
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
59
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
299
Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
264
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,4K
Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
34
Шоу-бизнес

Тимати открыл первый ресторан конкурента KFC в Москве

В центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице состоялось открытие первого ресторана быстрого питания под брендом Chicken Mafia.
Моллы.Ru 06:04
1
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
1,8K
Общество

СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением

«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
Коммерсантъ 12:39
6
Футбол

«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России

РБК 13:44
Политика

Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией

Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
RT на русском 11:54
5
Политика

Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 13:01
Армия и оружие

ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года

Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43
9
Политика

В СБУ заявили о задержании «куратора ДНР» из российского ГРУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Киеве был задержан гражданин, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой народной республики (ДНР) по линии российского ГРУ.
Военное обозрение 02:55
113
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
111
Происшествия

В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»

РБК 12:49
2
Футбол

Федун отказался комментировать отставку Цорна

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать отставку генерального директора московского клуба Томаса Цорна.
Чемпионат 13:42
Общество

Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»

Актуальные Новости 09:58
Игры

Vampire: The Masquerade Swansong выйдет в 2021 году на PS5 и Xbox

SM News 12:10
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное