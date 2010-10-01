Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Общество ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. 198

Технологии Variety: Spotify запустится в России 15 июля Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля.

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 311

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 4K

Кино Вышел трейлер второго сезона «Пацанов» Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов". 1

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 299

Политика Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно. 264

Шоу-бизнес Тимати открыл первый ресторан конкурента KFC в Москве В центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице состоялось открытие первого ресторана быстрого питания под брендом Chicken Mafia. 1

Общество СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением «По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев. 6

Политика Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 111