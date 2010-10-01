Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

2 фото
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

Интерфаксвчера в 13:23

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Политика Сегоднявчера в 12:19

Не более 4,9% составит рост тарифов ЖКХ в ЕАО

Город на Биревчера в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

РИА Новости 00:39
236
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
2,3K
Общество

Почему нельзя носить бюстгальтер два дня подряд, и еще 8 неожиданных ошибок в подборе белья, о которых вы не знали

Большинство женщин носит неправильное белье и даже не подозревает об этом.
НГС 07 июля в 20:30
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
13
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,8K
Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58
1
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
102
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку на Курилах

В Сахалинской области на острове Кунашир в аэропорту Менделеево самолет совершил жесткую посадку, сообщили в мэрии Южно-Курильского района.
МИР 24 вчера в 23:51
2
Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
162
Общество

В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
Газета.Ru 01:12
36
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Технологии

«МегаФон» назван лидером по скорости мобильного интернета в России

3DNews вчера в 07:15
150
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
307
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,4K
Авто

Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле

ToDay News Ufa вчера в 09:16
30
Хоккей

Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря

Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ вчера в 15:41
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", — говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
146
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо

«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело вчера в 04:13
2
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
185
Общество

Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе

РЕН ТВ вчера в 18:41
5
Происшествия

В Татарстане заведено дело на мужчину, избивавшего в парке женщин

Республика Татарстан вчера в 08:01
107
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Космос

Подземное жильё защитит человека от радиации на Луне и Марсе

Evo-rus.com 01:40
8
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
1
Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
3
Энергетика

Спрос на импорт СПГ из США падает из-за коронавируса и теплой зимы

Потребность в импорте СПГ из США в Европу и Азию падает из-за падения спроса, связанного с пандемией, а также мягкой зимы и заполнения до пределов хранилищ.
Neftegaz.ru вчера в 18:56
5
Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
8
Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное