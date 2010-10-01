Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

Инфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%

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