Экономика
ИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
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Происшествия
СК проверит причастность Фургала к другим тяжким преступлениям
RT на русском 02:26
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе
Как оказалось, перед судом Телегин скрыл часть семейных средств. По словам помощника адвоката Пелагеи, хоккеист сделал это умышленно.
Lisa.ru 03:45
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Общество
В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07 июля в 03:31
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес
«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом
Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Кино
«Не хватает глубины»: критики не оценили фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
На просторах интернета появились первые отзывы критиков на военную драму с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 02:19
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия
Суд назначил повторную экспертизу травм Максима Румянцева
«Мог ли при данной ситуации потерпевший Румянцев получить травмы средней тяжести, а также телесные повреждения в области носа», – такой вопрос предложил задать экспертам адвокат Шибанова.
Новый День 04:01
Космос
Цель – уничтожить. NASA собьет летящий к Земле астероид
В NASA планируют сбить с курса приближающийся к Земле астероид в рамках испытаний, сообщает портал "Планета Новости".
Радио Sputnik 07 июля в 08:25
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa вчера в 09:16
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
Технологии
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 35 случаев коронавируса
Последний случай смерти зарегистрирован 8 июля, умерший – 28 летний житель Высокогорского района.
Новый Век 03:49
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Хор» утонула в озере
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).
Газета.Ru 03:10
Политика
Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.
Известия вчера в 23:06
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей вчера в 06:44
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22