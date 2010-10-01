Москва, 9 июля 2020, 08:29 — REGNUM Потребительские цены в России в июне 2020 года выросли на 0.2% (в мае — на 0, 27%). Годовая инфляция составила 3.2%, что является максимумом с ноября 2019 года, сообщает Информационно-консалтинговое агентство MMI.

Инфляция в России превысила максимум с ноября 2019 года

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