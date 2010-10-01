Экономика
REGNUMИнфляция в России превысила максимум с ноября 2019 года
Москва, 9 июля 2020, 08:29 — REGNUM Потребительские цены в России в июне 2020 года выросли на 0.2% (в мае — на 0, 27%). Годовая инфляция составила 3.2%, что является максимумом с ноября 2019 года, сообщает Информационно-консалтинговое агентство MMI.
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Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Политика
Порошенко признался в организации диверсии на севере Крыма
Экс-президент соседней страны Пётр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма была организована военной разведкой Украины.
Вести Крым 07:02
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Фигурное катание
Алина Загитова: «Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету»
Алина Загитова показала как проходила работа на съемочной площадке во время записи очередного рекламного ролика с участием спортсменки.
Татар-информ 08:27
Происшествия
Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Пятый канал 07:13
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Путин заявил о намерении обсудить с кабмином нацпроекты
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством реализацию нацпроектов.
RT на русском 08:58
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 07 июля в 14:00
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
Финансы
Курс юаня достиг максимального уровня с марта
Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
Profinance.ru 05:13
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Медведев дал советы желающим стать президентом
Дмитрий Медведев рассказал, что нужно для того, чтобы стать президентом.
Невские Новости 06:52