Экономика
REGNUMИнфляция в России превысила максимум с ноября 2019 года
Москва, 9 июля 2020, 08:29 — REGNUM Потребительские цены в России в июне 2020 года выросли на 0.2% (в мае — на 0, 27%). Годовая инфляция составила 3.2%, что является максимумом с ноября 2019 года, сообщает Информационно-консалтинговое агентство MMI.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Экономика
ЕЭК готовит карту индустриализации ЕАЭС с проектами на $194,5 млрд
По словам министра ЕЭК, в проект карты включены 178 крупных инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности проектов на сумму $194,5 млрд в 18 отраслях, а также 555 технологических направлений по 29 отраслям, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению.
ТАСС 03:46
Культура
Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка
Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru 04:01
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Как сообщается на сайте «speedme.ru», Компания «Toyota» официально представила Corolla Cross.
Лезги газет 02:50
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.
Российская газета 04:14
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Тимати открыл в Москве новую сеть ресторанов
Отмечается, что главным отличием Chicken Mafia от других московских ресторанов быстрого питания станет цена блюд, которую рэпер пообещал держать на доступном уровне.
RuNews24.ru 01:20
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Здоровье
В ВОЗ оценили риски распространения бубонной чумы в России
Распространение бубонной чумы в России крайне маловероятно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, комментируя случаи заражения в Китае и Монголии.
Rambler News Service 05:08
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате для престарелых в Пучеже
В регионе снова произошла локальная вспышка инфекции – в доме-интернате для престарелых в Пучеже.
Кстати.News 05:12
Происшествия
В Севастополе коронавирус выявили у троих жителей Перми
В инфекционной больнице Севастополя по состоянию на 9 июля под наблюдением находятся 156 человек, в городской больнице № 9 - 97.
КП - Севастополь 04:37
Общество
«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
Футбол
Валерий Карпин: «Ростову» не хватило сил
Bookmaker-ratings.ru 00:40
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском 07 июля в 07:13
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26