Экономика
ТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.Ведомости07:23
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
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Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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Представлен купеобразный электрический паркетник Nio EC6
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Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
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Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
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