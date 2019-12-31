с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Авто Представлен купеобразный электрический паркетник Nio EC6 В первом случае пробег на одной зарядке по циклу NEDC составляет 425 — 435 км (в зависимости от мощности), а во втором — 605 — 615 км. Именно дальнобойность должна стать козырем электромобилей Nio.

Энергетика В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

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Политика Путин поздравил россиян с Новым годом Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.

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Авто Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.

Хоккей Швеция — Словакия 4:0 (2-й период) Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде Поединок завершился в первом раунде нокаутом. Отметим, что для Джексона этот нокаут стал первым за 14 лет.

Политика Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.