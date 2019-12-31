Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным
 Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.
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