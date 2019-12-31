Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным
 Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.
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Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

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ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году

Газета.Ru06:43
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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
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РИА Новости вчера в 15:50
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Россия — Германия 2:0 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
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Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

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iReactor вчера в 18:01
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В России с 1 января взлетят цены на алкоголь

С 1 января 2020 года в России подорожают спиртные напитки.
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Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru вчера в 05:30
Политика

Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

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В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо

Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

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По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков.
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Общество

Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа

Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
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«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

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Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств

Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
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Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
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