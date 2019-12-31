с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Общество Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Политика Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.

Политика В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

Шоу-бизнес Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.

Общество В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.

Технологии WhatsApp прекратил свою работу на ряде мобильных устройств Ранее стало известно, что в новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.

Общество Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Происшествия Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.

Космос Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».