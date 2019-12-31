Экономика
ТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.Ведомости07:23
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Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Футбол
Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Новым годом
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Политика
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Хоккей
Россия — Германия 2:0 (2-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов
Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
Экономика
В России с 1 января взлетят цены на алкоголь
С 1 января 2020 года в России подорожают спиртные напитки.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо
Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Технологии
WhatsApp прекратил свою работу на ряде мобильных устройств
Ранее стало известно, что в новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Армия и оружие
США выделят $35 млн «независимым» сирийским СМИ для создания фейков
По словам политологов, США выделят 35 миллионов долларов «независимым» сирийским СМИ для создания фейков.
Общество
Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа
Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Происшествия
Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств
Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Космос
Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе
Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.