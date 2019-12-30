Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным
 Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика

Помпео отчитал власти Ирака за нападение на посольство США в Багдаде

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщил о телефонном разговоре, который состоялся 1 января между главой американской дипломатии Майклом Помпео и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди.
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В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
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«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»

Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
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Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
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Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
РИА Новости 19:41
Общество

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
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Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитный крем.
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Происшествия

У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей

ТАСС 01:39
Политика

«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Росбалт 13:39
Происшествия

Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
Космос

Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

РБК 30.12.19 в 02:49
Армия и оружие

Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения

Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году опробуют авиатренажер для подготовки на боевые самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.
РИА Новости 19:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Piter.tv 30.12.19 в 03:43
Энергетика

В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»

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REGNUM 02:11
Армия и оружие

Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет

Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

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Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 30.12.19 в 08:29
Общество

Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
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Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

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Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

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Шоу-бизнес

Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 08:13
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
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В Москве 30 человек задержаны на пикете в поддержку политзаключенных

В центре Москвы на Тверской улице были задержаны 30 человек, среди них девушка, проводившая пикет, сообщает «ОВД-Инфо».
Московский Комсомолец вчера в 10:44
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Chery Tiggo 7 второго поколения: кросс с новым турбомотором удостоился отдельного имени

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Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
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