с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Политика Помпео отчитал власти Ирака за нападение на посольство США в Багдаде Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщил о телефонном разговоре, который состоялся 1 января между главой американской дипломатии Майклом Помпео и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Культура «Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.» Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.

Общество Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.

Общество МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.

Армия и оружие Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году опробуют авиатренажер для подготовки на боевые самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

Здоровье Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Общество В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.