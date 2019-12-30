Экономика
ТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Единоборства
Райан Бейдер вызвал на бой за титул Bellator Иржи Прохазку
Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку.
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает получить более 7 млрд долларов в пользу своей страны от доходов с пятилетнего контракта по транзиту газа, заключенного с Россией.
Происшествия
Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Экономика
В России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Шоу-бизнес
У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок
Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.