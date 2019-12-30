Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Инфляция в 2019 году замедлилась еще сильнее и оказалась на уровне 3%

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Эксперт спрогнозировал уровень инфляции в 2020 году

REGNUMвчера в 05:16

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Инфляция по итогам года в России составила 3%

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Росстат опубликовал предварительную оценку инфляции в 2019 году

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Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

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Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

РБК31.12.19 в 12:59
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Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Спорт

Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

На третьем месте находится норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Следующая гонка состоится 3 января, а финиширует Тур де Ски 5-го числа.
Брянская улица вчера в 08:52
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
Эхо Москвы вчера в 13:30
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
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Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа

Пакет документов позволяет продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.
Пятый канал 30.12.19 в 16:53
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Мой Брянск 30.12.19 в 11:13
Интернет

С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре

Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
ГЛАС.RU 31.12.19 в 09:01
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня 30.12.19 в 00:30
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
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«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
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Вице-президент Турции объяснил, от чего зависит отправка войск в Ливию

ГЛАС уже сообщал о том, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал планы Анкары направить войска в Ливию.
ГЛАС.RU вчера в 12:39
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«Рейнджерс» с 4 очками Панарина проиграл «Эдмонтону» в НХЛ

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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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AMD рассчитывает сделать новые видеокарты в два раза быстрее нынешних

Компания AMD рассчитывает сделать новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних.
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 30.12.19 в 05:34
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С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Аргументы и Факты вчера в 07:39
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

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Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
РИА Новости вчера в 08:21
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Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик

Как отмечает медик, из-за неправильного образа жизни человечество стало в большей мере страдать от сердечнососудистых заболеваний.
UfacityNews.ru вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
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