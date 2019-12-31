Экономика
ТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Происшествия
Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Шоу-бизнес
Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
В Челябинске перевернулась маршрутка
Микроавтобус «Пежо» по неизвестным пока причинам перевернулся. Большинство пассажиров смогли выбраться из маршрутки сами.
Общество
Airbus превзошла Boeing по поставкам самолётов
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Спорт
Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишем
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу у самой финишной черты, сообщает портал Yahoo Sports.
Футбол
Суперэкспресс: «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед», «Дерби» – «Барнсли», «Суонси» – «Чарльтон», «Вальядолид» – «Леганес», «Севилья» – «Атлетик», «Бордо» – «Ле Ман»
«Дерби» еще в прошлом сезоне всерьез боролся за выход в Премьер-лигу.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
Происшествия
Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку
Алина добавила, что вместе с другом и подругой проводили женщину с девочкой почти до дома.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Энергетика
Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай
Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.
Футбол
Балотелли попал в аварию после празднования Нового года
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Футбол
«Наполи» и «Аякс» заинтересованы в Фертонгене
Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Автомобильные эксперты дали несколько советов, которые помогут безопасно и достаточно быстро прогреть машину перед поездкой в холодное время года.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Единоборства
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Здоровье
В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации
Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.