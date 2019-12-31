Экономика
Парламентская газетаИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2019 года инфляция в стране составит 3-3,1 процента, в январе следующего года она замедлится до 2,5-2,7 процента в годовом выражении на фоне выхода из расчётной базы эффекта повышения НДС.
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Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Политика
Медведев и Лукашенко договорились о поставках нефти в Белоруссию
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о конкретных поставках нефти в Белоруссию при отсутствии нефтегазовых контрактов.
Политика
Иракцы прорвались в посольство США в Багдаде
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Трасса «Оренбург-Орск» перекрыта из-за погоды
Как сообщают пользователи соцсетей, автотрасса «Оренбург-Орск» перекрыта в связи с погодными условиями.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Авто
В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan
Российские дизайнеры «примерили» бюджетному автомобилю кузов лифтбек.
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Наука
Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок
Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.