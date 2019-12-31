Экономика
Парламентская газетаИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2019 года инфляция в стране составит 3-3,1 процента, в январе следующего года она замедлится до 2,5-2,7 процента в годовом выражении на фоне выхода из расчётной базы эффекта повышения НДС.
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с чего всё началось
«По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2019 года составит 100,4%, с начала года — 103,0% (в декабре 2018 года — 100,8%, с начала года — 104,3%)», — сказано в сообщении статистического ведомства.Forbes31.12.19 в 07:28
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