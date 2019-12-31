Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Инфляция в 2019 году замедлилась еще сильнее и оказалась на уровне 3%

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Эксперт спрогнозировал уровень инфляции в 2020 году

REGNUMвчера в 05:16

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ТАСС31.12.19 в 07:01

Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

РБК31.12.19 в 12:59

Юрий Коптелов: «„Инфляция“ — это миф, создаваемый нашими руками»

Реальное время30.12.19 в 04:00
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Sport24.ru вчера в 14:16
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
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Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
News.ru вчера в 19:35
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Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики

Ученые из Института радиоастрономии имени Макса Планка зарегистрировали уникальное космическое явление – они обнаружили мощное и переменчивое магнитное поле вокруг галактики NGC 4631, имеющей спиральную форму.
ТК Звезда вчера в 12:21
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Авто

МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей

МВД разъяснило новые правила регистрации автомобилей, по которым владельцам ТС больше не придется посещать ГИБДД для постановки машины на учет и получения номеров.
Московский Комсомолец вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 31.12.19 в 07:06
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
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Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде

Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.
Родной город вчера в 12:06
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro вчера в 20:23
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
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Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru вчера в 12:34
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и простых граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сделать россиянам подарок на Новый год – уравнять зарплату парламентариев со средней заработной платой по стране.
ТК Звезда 30.12.19 в 07:51
Наука

Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год

Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Индикатор 31.12.19 в 11:45
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM вчера в 08:12
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
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Новые рендеры iPhone SE 2 опубликованы в сети

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Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
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Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

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Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
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