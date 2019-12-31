Экономика
ТАССИнфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Армия и оружие
Балтийский флот получит «охотников на акул»
Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
Космос
Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики
Ученые из Института радиоастрономии имени Макса Планка зарегистрировали уникальное космическое явление – они обнаружили мощное и переменчивое магнитное поле вокруг галактики NGC 4631, имеющей спиральную форму.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Авто
МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей
МВД разъяснило новые правила регистрации автомобилей, по которым владельцам ТС больше не придется посещать ГИБДД для постановки машины на учет и получения номеров.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Здоровье
Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде
Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Армия и оружие
В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сделать россиянам подарок на Новый год – уравнять зарплату парламентариев со средней заработной платой по стране.
Наука
Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год
Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Гаджеты
Новые рендеры iPhone SE 2 опубликованы в сети
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Футбол