Экономика
REGNUMИнфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении
Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте. Сообщается, что за минувший месяц в 34 субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более.
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Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Происшествия
Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
РИА Новости 20:44
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Общество
ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
Gazeta.SPb вчера в 03:15
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Футбол
Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области
Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Soccer.ru 18:23
Здоровье
В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раз
Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 1 по 7 мая в 1,8 раз выросло количество выявленных случаев заболевания.
Байкал-Daily 21:01
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Авто
После майских праздников у дилеров появится новый Skoda Rapid
Тарантас Ньюс 04:02
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53