Экономика

REGNUMREGNUMИнфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении

Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте. Сообщается, что за минувший месяц в 34 субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более.
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В апреле рост цен ускорился

Ведомости13:10

Росстат рассказал об инфляции в России

Lenta.ru14:34

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБК14:06

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Российская газета13:58

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъ14:46

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАСС13:07

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркет13:36
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
1,4K
Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК 03:51
2,4K
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,7K
Шоу-бизнес

Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть

Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Происшествия

Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19

Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
РИА Новости 20:44
Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Газета.Ru 17:45
Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Экономика

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
2K
Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

SM News 05 мая в 20:31
2
Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Общество

В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса

Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
35
Общество

ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
Gazeta.SPb вчера в 03:15
937
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Футбол

Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области

Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.
Soccer.ru 18:23
Здоровье

В Бурятии за неделю число больных COVID-19 выросло в 1,8 раз

Бурятия вошла в пятёрку регионов ДФО с высоким приростом больных COVID-19 за неделю По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 1 по 7 мая в 1,8 раз выросло количество выявленных случаев заболевания.
Байкал-Daily 21:01
Футбол

РФС планирует доиграть сезон РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ 13:12
2
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
291
Шоу-бизнес

Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену

Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
1
Энергетика

Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
4
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Авто

После майских праздников у дилеров появится новый Skoda Rapid

Тарантас Ньюс 04:02
18
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
601
Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Космос

Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53
2
Как работают Яндекс.Новости?
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