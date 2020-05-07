Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте. Сообщается, что за минувший месяц в 34 субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более.

Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении

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