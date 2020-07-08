По данным Росстата, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в РФ на 6 июля (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 3,136%.

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3%

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