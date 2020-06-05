Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнфляция в России в мае в годовом выражении составила 3%

Рост потребительских цен в России в мае снизился до 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. В апреле потребительские цены в стране выросли до 3,1% в годовом выражении, инфляция составила 0,3%.
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Инфляция в России в мае в годовом выражении составила 3%

Коммерсантъ15:46

Банк России прогнозирует инфляцию в июне на уровне 0,2-0,4%

ТАСС13:45

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

REGNUM14:05

В мае рост цен существенно замедлился

Ведомости13:12

ЦБ РФ: годовая инфляция в июне составит 3,2–3,4%

News.ru13:15

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в июне до 3,2-3,4%

Интерфакс13:27

Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%

Финмаркет12:00
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Здоровье

Наибольшее число заражений коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

На 4 июня в Ростовской области у 5 557 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 132,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 05:16
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Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
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Экономика

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
2K
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
1,7K
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

Пентагон приказал вернуть на базы направленных в Вашингтон военных

Глава министерства обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении 900 военнослужащих, направленных ранее в Вашингтон для подавления беспорядков, на места базирования.
Известия 15:12
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Армия и оружие

NI назвал важную особенность российского дрона «Охотник»

Российская газета 04:30
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом»

РИА Новости 15:21
Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
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Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Происшествия

В Туве мужчину обвинили в совращении 9-летней падчерицы

Тес-Хемский район, Тува, 4 июня 2020, 14:26 — REGNUM 29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы.
REGNUM вчера в 07:26
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Технологии

The Lancet отозвал публикацию о рисках применения гидроксихлорохина

Три автора публикации в The Lancet от 22 мая отозвали исследование, сообщил журнал 5 июня.
Vademecum 08:12
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,2K
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
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Космос

Вероятность обнаружения землеподобных планет стала выше

ИА Красная Весна 11:13
Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
8
Общество

В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля

Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44
8
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
1,6K
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,7K
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
1,3K
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Происшествия

Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана

По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде.
Газета.Ru 09:17
10
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,7K
Общество

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
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