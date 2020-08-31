Инфляция в Турции в августе достигла 12%
Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% Этому способствуют более высокие цены на энергоносители и слабая лира Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.08.2020 (CHELINDUSTRY) Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% в августе.В источнике
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Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
РИА Новости23:03
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