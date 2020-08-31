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Chelindustry.ru

Инфляция в Турции в августе достигла 12%

Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% Этому способствуют более высокие цены на энергоносители и слабая лира Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.08.2020 (CHELINDUSTRY) Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% в августе.В источнике
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Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
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Задержанный в Турции главарь ИГ готовил теракт в Стамбуле

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Ведомости03:43
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
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Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

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