Инфляция в Турции в августе достигла 12%

Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% Этому способствуют более высокие цены на энергоносители и слабая лира Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.08.2020 (CHELINDUSTRY) Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в Турции вырастет до 12% в августе.