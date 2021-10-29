ForbesИнфляция в еврозоне обновила максимум за 13 летПотребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 4,1% в годовом выражении, следует из предварительных данных Евростата.ForbesГодовая инфляция в странах Еврозоны по итогам октября 2021 г. может составить 4,1% по сравнению с 3,4% в сентябре, следует из данных Евростата.ВедомостиВ месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.ПРАЙМЦены на энергоносители подскочили на 22,9% в годовом выражении и увеличились на 5,3% за месяц.ФинмаркетЧитать далееСвернутьТелеканал RTVIТелеканал RTVIREGNUMПодробнее о событииВласти ФРГ рассказали о ползущей вверх инфляцииИА Красная Весна28 октября в 12:17В Германии зафиксирована самая высокая инфляция за 28 летExpert.ru28 октября в 11:36Годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до 4,5% - выше прогнозаПРАЙМ28 октября в 08:13Инфляция в Германии в октябре достигла рекордного уровня за 28 летТАСС28 октября в 09:17Октябрьская инфляция в Германии ускорилась до 4,6% - максимума за 28 летФинмаркет28 октября в 08:37Инфляция в Германии достигла 28-летнего максимумаМосковские новости28 октября в 10:10Стоимость сельхозугодий в Германии достигла максимумаНациональное Аграрное Агентство28 октября в 05:46Показать ещёОценить11Поделиться