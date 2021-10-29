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Инфляция в еврозоне обновила максимум за 13 лет

Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 4,1% в годовом выражении, следует из предварительных данных Евростата.
Forbes
Годовая инфляция в странах Еврозоны по итогам октября 2021 г. может составить 4,1% по сравнению с 3,4% в сентябре, следует из данных Евростата.
Ведомости
В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.
ПРАЙМ
Цены на энергоносители подскочили на 22,9% в годовом выражении и увеличились на 5,3% за месяц.
Финмаркет

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