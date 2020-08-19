Экономика
ПРАЙМИнфляция за неделю вернулась к нулю после дефляции неделей ранее
Инфляция в РФ с 11 по 17 августа вернулась к нулевому уровню после дефляции неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,9%, сообщает Росстат.
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Авто
Mercedes-AMG вывел на тесты гиперкар One с 1000-сильным мотором
Тарантас Ньюс 06:34
Происшествия
Петербуржец пропал в Минске в день выборов. С тех пор его не могут найти ни родные, ни МИД РФ
Программист из Санкт-Петербурга Михаил Дорожкин пропал в Минске 9 августа, в день президентских выборов, закончившийся массовыми протестами.
Фонтанка.Ру 13:14
Музыка
Новый клип Бузовой собрал за сутки более 1,2 миллиона просмотров
Новый клип певицы Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe набрал за сутки более 1,2 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.
Культуромания 11:29
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
РИА Новости 12:33
Общество
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
Ведомости 06:42
Общество
Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским.
Lenta.ru 09:35
Политика
Грызлов: постановление Рады о выборах противоречит Минским соглашениям
Москва, 19 августа 2020, 20:45 — REGNUM Постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.
REGNUM 13:45
Общество
ПФР объявил о перечислении выплат в 1895 рублей до конца августа
Заявления подавать не нужно, выплату осуществят в автоматическом режиме. В некоторых случаях потребуется предоставить справку.
Evo-rus.com 07:59
Общество
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС 08:52
Теннис
Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию
Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию.
Lenta.ru 14:03
Политика
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
В Москве неизвестные сообщили о минировании более 100 объектов
Специалисты проверяют более 100 различных учреждений в Москве после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:44
Армия и оружие
«Быстро стягивают войска»: что происходит в Норвегии
По мнению МИД России, альянс целенаправленно накачивает Норвегию военным контингентом.
РИА Новости 01:00
Экономика
Гражданам РФ 17 августа начали платить новое пособие на детей до 7 лет
С понедельника российские семьи, в которых есть дети в возрасте 3-7 лет, начнут получать новые пособия.
Discover24 вчера в 04:49
Футбол
«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче третьего тура
Завершился матч в Грозном, где "Ахмат" принимал волгоградский "Ротор".
Bobsoccer 13:09
Общество
Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ
Германия и Франция хотят предложить реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации.
ТАСС 12:06
Единоборства
Глава UFC Уайт прокомментировал будущее Джона Джонса
Руководитель Ultimate Fighting Championship Дана Уайт прокомментировал заявление американца Джона Джонса.
CT news 08:23
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Певица Настя Каменских опубликовала у себя в Instagram новую откровенную фотографию.
ИнфоСМИ вчера в 15:10
Футбол
«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с "Уфой" в выездном матче третьего тура чемпионата России.
РИА Новости 10:57
Игры
Microsoft Flight Simulator выходит в релиз
С момента выхода Microsoft Flight Simulator X в 2006 году Microsoft Flight Simulator является первой полноразмерной частью серии игр.
ToDay News Ufa 10:17
Политика
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
Общество
Фонд Шипулина обвинил экс-директора в мошенничестве
Екатеринбург Онлайн 14:20
Здоровье
В Пензенской области родителям школьников напомнили о справках
Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заявила об обязательном получении справки для первоклассников.
The Penza Post вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва сняла на видео, как её сын Гарри запускает игрушечный самолётик.
Территория новостей 00:13