Инфляция в РФ с 11 по 17 августа вернулась к нулевому уровню после дефляции неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,9%, сообщает Росстат.

Инфляция за неделю вернулась к нулю после дефляции неделей ранее

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