Вертолет НАСА Ingenuity готовится совершить шестой полет на Марсе и сесть в новом месте

После фотосъемки Ingenuity повернет на северо-восток и, пролетев около 50 метров, совершит посадку на своей новой «базе», которую центр управления NASA уже назвал «Поле C» (Field C). Кстати, как отмечают эксперты, это будет первый случай, когда дрон сядет на «аэродром», заранее не обследованный им с воздуха во время предыдущих стартов.