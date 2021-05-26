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Экономика

Инфляция за неделю, с 18 по 24 мая, составила 0.2%

Рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 18 по 24 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата.
РИА Новости
"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1-2,3%, в 22 субъектах - на 2,4-4,9%, в 14 субъектах - на 5-15,7%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
РИА Новости
На 0,7% выросла стоимость гречневой крупы, остальные крупы демонстрируют меньший рост цен – в среднем около 0,2%.
Московский Комсомолец
Цены на проживание в гостиницах (от одной до пяти звезд) выросли от 1,1% до 4,5%, в хостелах - на 2%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 0,9%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги городского пассажирского транспорта не изменились.
ТАСС
АК&М
ИА Красная Весна
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Капуста, морковь и картофель продолжают стремительно дорожать в России

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