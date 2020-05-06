Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Инфом»: у 47% россиян есть невыплаченный кредит

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Незакрытые кредиты есть у 47% российских граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Инфом" по заказу Центробанка России. При этом инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля практически не изменились после роста в период с конца марта по апрель.
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«Инфом»: у 47% россиян есть невыплаченный кредит

Экономика сегоднявчера в 10:47

Исследование: инфляционные ожидания россиян к концу апреля стабилизировались

ПРАЙМвчера в 10:02

Инфляционные ожидания населения РФ во второй половине апреля не изменились

Финмаркетвчера в 09:58

Центробанк: инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля стабилизировались

Банки.рувчера в 09:36

В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

ТАССвчера в 09:25
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Общество

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Общество

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
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Здоровье

Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек

За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
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BFM.ru 01:50
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Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
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В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

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"Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.
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