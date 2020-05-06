Незакрытые кредиты есть у 47% российских граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Инфом" по заказу Центробанка России. При этом инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля практически не изменились после роста в период с конца марта по апрель.

«Инфом»: у 47% россиян есть невыплаченный кредит

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