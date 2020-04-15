Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. В пресс-службе Мясникова подтвердили РБК, что он получил должность главы информационного центра.

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

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