Коронавирус
РБКИнформационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. В пресс-службе Мясникова подтвердили РБК, что он получил должность главы информационного центра.
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Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 12:20
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Наука
Источником вируса, который уничтожает коал, оказались рукокрылые
Биологи доказали, что ретровирус KoRV, который уничтожает популяции коал в Австралии, мог попасть к животным после контакта с крыланами – близкими родственниками летучих мышей.
ТАСС Наука 13 апреля в 15:49
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru 11:00
Финансы
ЦБ объяснил отток ликвидности из банков в марте
Отток ликвидности из российских банков, который наблюдался в марте 2020 года, был связан с ростом спроса на наличные.
Компания 10:11
Общество
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.
Коммерсантъ 10:16
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,25 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 19,248 млн баррелей и на 10 апреля составили 503,618 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 10:48
Общество
Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными
За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru 13 апреля в 18:35
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Здоровье
Эпидемиолог: Китай мог предотвратить пандемию коронавируса за неделю
Ученый Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан высказал точку зрения, что пандемии, уже затронувшей миллионы человек по всему миру, могло бы не произойти, либо ее масштаб был бы значительно меньшим, если бы Китай на неделю раньше сообщил о вспышке коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:50
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Общество
Алиханов издал новый указ о порядке передвижения по области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду, 15 апреля 2020 года, издал новый указ о порядке передвижения по территории области*.
Русский Запад 10:57
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35