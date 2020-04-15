Коронавирус
РБКИнформационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. В пресс-службе Мясникова подтвердили РБК, что он получил должность главы информационного центра.
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Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Игры
На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC
Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса
170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека. О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.
ТВ Центр 01:42
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Здоровье
Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
Авто
Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе
Корейский Hyundai, в свою очередь, уже перезапустил часть линий в Чехии, а французский Renault, полностью возобновивший производство в Португалии, готовит к запуску дочернее предприятие в Румынии.
Автоновости дня 10:00
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Авто
Продается идеальный Chevrolet Impala SS из 1990-х
На онлайн-аукционе «Bring a Trailer» выставлен на продажу чёрный Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска с пробегом 3 540 километров.
Тарантас Ньюс 12:35
Футбол
Головин рассказал, как проходит его самоизоляция в Калтане
Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что практически не покидает стены родного дома в Калтане во время пандемии коронавируса.
RT на русском 14:31
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
Здоровье
В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Чувашии, женщине было 79 лет, она страдала тяжелой сопутствующей патологией, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 11:10
Гаджеты
Появились фото прототипа защищенного смартфона Xiaomi Comet
Недавно в сети распространили первые фотографии прототипа аппарата, а также назвали некоторые его характеристики.
Astera 13:08
Общество
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов
В Ростовской области введут учет приезжающих из других регионов В Ростовской области 16 апреля введут учет всех прибывающих из других регионов.
Медиазона 14:00
Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Кариус прокомментировал свою игру в финале ЛЧ 2018 года
Голкипер английского "Ливерпуля" Лорис Кариус прокомментировал свою игру в финале Лиги чемпионов 2018 года, передает Sport Bild.
Газета.Ru 12:21
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Политика
Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:25
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Происшествия
Число пациентов с COVID-19 в Тамбовской области выросло до 102 человек
Количество жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выросло с 83 до 102 человек, сообщают власти региона.
РИА Новости 11:45
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27