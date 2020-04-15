Коронавирус
РБКИнформационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
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Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:32
Наука
Ученые: Коронавирус по-разному ведет себя в организмах обезьян
Ученые из Китая и США обнаружили, что коронавирус проявляет себя неодинаково в организмах разных обезьян.
OAnews 13 апреля в 09:55
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Здоровье
На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля
С текущими темпами заражения в условиях ограничений на передвижение граждан Украина достигнет уровня в 10 тысяч заболевших к концу апреля.
Новый День 08:45
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.
Известия 09:12
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий коронавируса.
RT на русском вчера в 15:10
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается
По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Общество
В Калининграде всех прилетевших из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Всех прилетевших в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на обязательную двухнедельную изоляцию.
Клопс 08:45
Спорт
ОКР представит позицию в CAS по делу ВАДА и РУСАДА до конца апреля
Адвокаты представят позицию Олимпийского комитета России (ОКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до конца апреля.
Взгляд.ру 09:12
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Энергетика
Путин попросил Новака рассказать о деталях сделки ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил министра энергетики Александра Новака рассказать о деталях сделки ОПЕК+.
РИА Новости 09:42
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
Общество
Реформу экзамена на водительские права перенесли на полгода
Согласно документу, новая дата введения новых правил сдачи экзаменов на права — 1 апреля 2021 года.
66.ru 03:57
Общество
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
Соловьёв, в свою очередь, повторил слова о том, что комментатору нужно лечиться.
Pravda.Ru 07:39