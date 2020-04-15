Коронавирус

РБКРБКИнформационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
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Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

РБК09:00

Теледоктор Мясников станет представителем оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он говорил о «пользе» инфекции для россиян

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«Би‑би‑си»: в руководство оперативного штаба Москвы войдет врач, отрицавший возможность заражения россиян коронавирусом

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От эфиров у Соловьева до дела Голунова. Что известно о докторе Мясникове, который возглавит информационный центр по Covid-19

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Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

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Врач Александр Мясников подтвердил, что стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Подъём07:42
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Экономика

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Ученые: Коронавирус по-разному ведет себя в организмах обезьян

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Политика

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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля

С текущими темпами заражения в условиях ограничений на передвижение граждан Украина достигнет уровня в 10 тысяч заболевших к концу апреля.
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В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
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Политика

Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.
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Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

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Общество

От коронавируса вылечился главный врач больницы в Коммунарке

НТР 24 04:00
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
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Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий коронавируса.
RT на русском вчера в 15:10
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Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом

Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается

По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
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Общество

В Калининграде всех прилетевших из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

Всех прилетевших в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на обязательную двухнедельную изоляцию.
Клопс 08:45
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Спорт

ОКР представит позицию в CAS по делу ВАДА и РУСАДА до конца апреля

Адвокаты представят позицию Олимпийского комитета России (ОКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до конца апреля.
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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Путин попросил Новака рассказать о деталях сделки ОПЕК+

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Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
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Реформу экзамена на водительские права перенесли на полгода

Согласно документу, новая дата введения новых правил сдачи экзаменов на права — 1 апреля 2021 года.
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Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться

Соловьёв, в свою очередь, повторил слова о том, что комментатору нужно лечиться.
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На главу свердловского Тугулыма завели уголовное дело

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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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