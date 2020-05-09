Происшествия
РИА НовостиСообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
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Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ вчера в 10:34
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Хоккей
IIHF составила символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен. В нее также вошли игроки сборной Советского Союза.
Piter.tv вчера в 10:47
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Футбол
Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Транспорт
Спецрейс с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву
Спецрейс с 126 россиянами на борту вылетел из испанского Аликанте в Санкт-Петербург и Москву.
RT на русском 12:15
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак
Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
Московский Комсомолец 12:03
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок в Подмосковье
Глава Подмосковья сообщил, что с 12 мая, когда «масочный режим» станет обязательным, нарушители не будут получать денежные штрафы.
Слово и Дело вчера в 20:17