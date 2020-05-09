Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

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