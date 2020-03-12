Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, и в России на утро 14 марта число заразившихся коронавирусом выросло до 45 человек. Как сообщает издание South China Morning Post, всего в мире зарегистрировали более 145 тысяч случаев коронавируса.

Информация о распространении коронавируса в России и мире на 14 марта

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