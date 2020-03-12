Здоровье
Shraibikus NewsИнформация о распространении коронавируса в России и мире на 14 марта
Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, и в России на утро 14 марта число заразившихся коронавирусом выросло до 45 человек. Как сообщает издание South China Morning Post, всего в мире зарегистрировали более 145 тысяч случаев коронавируса.
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Комментарии
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Здоровье
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Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Космос
На комете Чурюмова–Герасименко нашли большие запасы соединений азота
Планетологи выяснили, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрываются огромные запасы солей аммония – соединений аммиака, водорода и кислот, которые могут участвовать в формировании новых "кирпичиков жизни".
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Армия и оружие
Больше десяти ракет упали на территорию военной базы США в Ираке
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Происшествия
«Заминированный» самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, на электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о минировании рейсов: SU 1506 Москва-Тюмень, SU 1445 Иркутск-Москва, SU 1422 Москва-Челябинск.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию
Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Шоу-бизнес
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Авто
Депутаты Госдумы призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Футбол
Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о предстоящем матче с «Уфой» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Путешествия
Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, из-за чего появляется рак
В дальнейшем на генетическую детерминанту накладываются факторы риска, отметил Мясников. Важные из них - курение и вирусные инфекции.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
За сутки клип набрал более 10 млн просмотров и собрал 634 тысячи лайков и 55 тысяч дизлаков.
Хоккей
Бывший российский хоккеист заявил, что будет голосовать за Трампа
Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов сообщил, что на следующих выборах президента США поддержит Дональда Трампа.
Происшествия
Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»
Четверо преступников в масках были вооружены мачете и ножами. Они потребовали у жены футболиста показать, где лежат деньги и ценности.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Технологии
35 лет исполнилось первому зарегистрированному в интернете домену
Сегодня свое 35-летие отмечает первый зарегистрированный в интернете домен – Symbolics.com.