Происшествия

ЛОТЛОТИнформация о вооруженной семье сектантов, живущей в доме под Гатчиной, не находит подтверждений

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К дому, расположенному под Гатчиной (Ленинградская область), стянулись сотрудники правоохранительных органов. Причиной обыска стал тревожный сигнал, поступивший от соседей.
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Информация о вооруженной семье сектантов, живущей в доме под Гатчиной, не находит подтверждений

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