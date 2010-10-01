Коронавирус
Евро-футбол.руИнформация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута
Коронавирус в европейском футболе приковывает к себе всё больше внимания с каждым часом, поскольку число заразившихся растёт постоянно. Но пока одни издания сообщают о новых фамилиях, другие эту информацию опровергают.
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Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так
Sports.ruвчера в 18:44
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Комментарии
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Российский рынок усиливает падение
Российский фондовый рынок продолжает снижаться.
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Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
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Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
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В США суд освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.
Экономика
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В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Россия ограничит авиасообщение со странами Европы из‑за коронавируса
Россия с 13 марта вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает ТАСС.
Футбол
Хадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине
Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Происшествия
Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы в Приморье
Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса.
Энергетика
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери
Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
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Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом
Уральская звезда Black Star рассказала о беременности.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
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Азот, углерод и вода появились на Земле не сразу. Как и откуда — никто не знает
Международная группа геологов, возглавляемая учеными из Кельнского университета, обнаружила свидетельства того, что значительная часть элементов, имеющих важное значение для жизни, таких как вода, углерод и азот, была доставлена на Землю на позднем этапе ее формирования.