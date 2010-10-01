Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИнформация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

3 фото
Коронавирус в европейском футболе приковывает к себе всё больше внимания с каждым часом, поскольку число заразившихся растёт постоянно. Но пока одни издания сообщают о новых фамилиях, другие эту информацию опровергают.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус. Это не так

Sports.ruвчера в 18:44

СМИ сообщили о заражении Дибалы коронавирусом. Новость оказалась фейковой

Soccer.ruвчера в 19:30

Информация о заражении Пауло Дибалы коронавирусом опровергнута

Евро-футбол.рувчера в 21:50

Дибала не заражён коронавирусом, информация СМИ — фейк

Metaratings01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:25, Ашберн

Комментарии

Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 11 марта в 14:23
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 00:40
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Финансы

Российский рынок усиливает падение

Российский фондовый рынок продолжает снижаться.
Ведомости вчера в 05:13
Автоспорт

Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку

Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Motorsport.com Россия вчера в 20:52
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

В США суд освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.
Газета.Ru вчера в 20:31
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Армия и оружие

Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас

Военно-промышленный курьер вчера в 07:24
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы из‑за коронавируса

Россия с 13 марта вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает ТАСС.
РИАМО 11 марта в 13:57
Футбол

Хадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине

Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 00:36
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Экономика

Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Газета.Ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия вчера в 15:10
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Происшествия

Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы в Приморье

Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса.
РБК 01:45
Энергетика

Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
URA.Ru 00:38
Политика

Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
ТАСС вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери

Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
iReactor вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом

Уральская звезда Black Star рассказала о беременности.
Моменты вчера в 09:58
Футбол

Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:26
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV 11 марта в 10:37
Общество

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
RT на русском 01:30
Наука

Азот, углерод и вода появились на Земле не сразу. Как и откуда — никто не знает

Международная группа геологов, возглавляемая учеными из Кельнского университета, обнаружила свидетельства того, что значительная часть элементов, имеющих важное значение для жизни, таких как вода, углерод и азот, была доставлена на Землю на позднем этапе ее формирования.
Хайтек вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниеле Ругани
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное